Наступний раунд переговорів США з Іраном відбудеться не в Омані, - CNN

Сполучені Штати та Іран змінюють локацію для обговорення ядерної угоди. Оман залишиться у процесі в якості посередника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Знайоме з планами анонімне джерело телеканалу зазначило, що другий раунд запланований у Римі на суботу, 19 квітня. Раніше повідомлялося, що переговори знову відбудуться в Омані.
Це свідчить про те, що спецпосланник Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф спочатку відвідає Париж, де разом з держсекретарем США Марко Рубіо проведе переговори щодо України, а після завітає до Риму для обговорення нової ядерної угоди з Іраном.
Водночас, джерело CNN повідомило, що попри Рим, як нове місце переговорів, Оман, як і раніше, відіграватиме роль посередника.
Міністр закордонних справ Оману виступив у ролі посередника минулих вихідних, здійснюючи зв'язок між двома сторонами у непрямих переговорах. Наприкінці діалогу Віткофф поговорив безпосередньо з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. Наразі очікується також подібний формат, повідомило джерело телеканалу.
Іран, ймовірно, очікує роз'яснень від Віткоффа після того, як цього тижня американський представник змінив позицію. В інтерв'ю Fox News Віткофф заявив, що Ірану не потрібно збагачувати уран вище 3,67% для виконання цивільної програми. Це схоже на той факт, що США погодилися на збереження Іраном ядерної програми.
Водночас, зазначає CNN, у вівторок, 15 квітня, Віткофф зайняв більш максималістичну позицію, написавши у соцмережі Х, що "Іран повинен зупинити та ліквідувати свою програму ядерного збагачення та озброєння".
З приходом на другий президентський термін, Дональд Трамп вирішив укласти нову ядерну угоду з Іраном, після того, як він розірвав стару угоду та поновив санкції проти близькосхідної країни під час своєї першої каденції з 2017 по 2021 роки.
На початку березня Трамп звернувся листом до верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, в якому запропонував укласти нову угоду. В разі відмови американський лідер пригрозив Тегерану масованими ударами по території країни, зокрема по об'єктах, які відносять до іранської ядерної програми.
Спочатку Хаменеї відповів, що не бажає вести переговори із "зарозумілими державами" та привів у повну бойову готовність ракетні війська.
Однак 11 квітня іранський лідер під тиском змінив свою позицію та погодився на переговори зі США.
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