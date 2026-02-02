UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Наступник" Трампа? Президент США пояснив, хто у майбутньому зможе завершувати війни

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп вбачає ООН своїм "наступником" у питанні завершення світових воєн у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Коли мене вже не буде поруч, щоб залагоджувати війни, це зможе зробити ООН. У неї величезний потенціал, просто величезний", - заявив Трамп.

Американський лідер також назвав ООН незамінним інститутом, особливо з урахуванням того, що його власна роль на світовій арені нібито добігає кінця.

"Я думаю, що ООН не залишить Нью-Йорк і не покине Сполучені Штати", - додав президент Сполучених Штатів.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці грудня Трамп звинуватив Організацію Об’єднаних Націй у бездіяльності щодо світових конфліктів, зокрема війни в Україні.

"ООН надала дуже мало допомоги у вирішенні різних глобальних конфліктів, включно з катастрофою, яка зараз відбувається між РФ та Україною. ООН повинна почати активно брати участь у справі миру в світі", - підкреслив президент США.

Також раніше повідомлялось, що ООН опинилася на межі фінансової кризи, адже бюджет організації може вичерпатися вже до середини року. Головним чинником нестабільності називають неоплачені членські внески з боку США.

Ключовим джерелом проблем стала відмова США виплачувати обов'язкові внески. Країна традиційно покриває близько 22% бюджету ООН. Зазначається, що на кінець січня Сполучені Штати заборгували організації приблизно 1,4 млрд доларів. Замість сплати регулярних внесків, адміністрація США зосередилася на фінансуванні окремих ініціатив.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНСполучені Штати АмерикиДональд Трамп