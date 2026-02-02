"Наступник" Трампа? Президент США пояснив, хто у майбутньому зможе завершувати війни

"Коли мене вже не буде поруч, щоб залагоджувати війни, це зможе зробити ООН. У неї величезний потенціал, просто величезний", - заявив Трамп.

Американський лідер також назвав ООН незамінним інститутом, особливо з урахуванням того, що його власна роль на світовій арені нібито добігає кінця.

"Я думаю, що ООН не залишить Нью-Йорк і не покине Сполучені Штати", - додав президент Сполучених Штатів.