"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни

"Наступні півроку стануть багато в чому вирішальними у тому протистоянні, яке розпочала Росія цією агресією. Агресією проти України і проти кожного з вас, бо фінальна мішень Росії значно далі, ніж наш кордон і український суверенітет. Наступні півроку вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, по-перше, енергетичний терор Росії повинен зазнати поразки в усіх формах.

"Друге - зимова стійкість України. Закликаю продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців. Третій аспект - оборонна підтримка. Вона має бути не меншою, ніж у минулі півроку. Ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання. Четверте - дипломатія", - зазначив Зеленський.

Своєю чергою глава держави закликав союзників підтримати українську формулу миру.

"І п’яте - на наступні півроку. Ціннісне завдання. Вірю, що все акцентоване мною сьогодні - буде реалізоване. Бо для України і для Європи, коли ми разом, немає нічого неможливого. Будь-який терор ми переможемо, будь-які наші спільні завдання - реалізуємо", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава української розвідки Кирило Буданов також висловив думку, що у війні Росії проти України настає вирішальний період.

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