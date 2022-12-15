"Следующие полгода станут решающими": Зеленский сделал заявление о войне

"Следующие полгода станут во многом решающими в том противостоянии, которое начала Россия этой агрессией. Агрессией против Украины и против каждого из вас, потому что финальная мишень России значительно дальше нашей границы и суверенитета. Следующие полгода потребуют от нас еще больших усилий, чем это прошедшее время", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, во-первых, энергетический террор России должен потерпеть поражение во всех формах.

"Второе - зимняя устойчивость Украины. Призываю продолжать делать все, чтобы мы могли поддерживать энергообеспечение украинцев. Третий аспект - оборонная поддержка. Она должна быть не меньше, чем в прошлые полгода. Мы нуждаемся в более современных вооружениях, большем объеме поставок. Четвертое - дипломатия" , - отметил Зеленский.

В свою очередь глава государства призвал союзников поддержать украинскую формулу мира.

"И пятое - на следующие полгода. Ценностная задача. Верю, что все акцентированное мной сегодня - будет реализовано. Потому что для Украины и для Европы, когда мы вместе, нет ничего невозможного. Любой террор мы победим, любые наши общие задачи - реализуем", - подытожил Зеленский.

Напомним, ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в войне России против Украины наступает решающий период.

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