UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наступне засідання "Рамштайну" пройде очно в Німеччині: названо дату

Фото: Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Наступне очне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановане на 19 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Військово-повітряних сил (ВПС) Сполучених Штатів Америки (США) в Європі в коментарі "Радіо свободі".

"Міністр оборони США Ллойд Остін планує провести особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 19 березня 2024 року", - пише пресслужба.

Зазначається, що Остін запросив на засідання міністрів оборони, а також старших військових посадових осіб, аби обговорити війну на території України, а також проблеми безпеки, з якими стикають союзники й партнери США.  

Зустріч у форматі "Рамштайн" 

Зустріч у форматі "Рамштайн" є серією дипломатичних зустрічей міністрів оборони десятків країн світу. Метою засідань є синхронізація, а також прискорення надання військової допомоги України на тлі її протистояння російській агресії. Зокрема порушуються питання підтримки нашої країни після завершення війни. 

Дев'ятнадцяте засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 19 лютого. Це було перше засідання за участі нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про результати останнього засідання можна дізнатись за посиланням

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніЗустріч Рамштайн