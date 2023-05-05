Наступне протистояння Росії із Заходом може розгорнутися в Арктиці, - Bloomberg

Арктика довгий час залишалася осторонь геополітики. Але зміна клімату спричинила незвичайний рівень активності у віддаленому полярному регіоні, тож зіткнення стратегічних інтересів і танення льоду можуть призвести до глибоких змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, управління Арктикою раптово опинилося під питанням через ізоляцію Росії, найбільшої арктичної держави, через її війну проти України.

Арктична рада - головний орган співпраці між вісьмома країнами, які мають спільну опіку - знаходиться в підвішеному стані. Його засідання були призупинені з минулого року, і ніхто не впевнений, що станеться після 11 травня, коли Росія має передати ротаційне головування Норвегії.

Посол Данії в Арктиці Томас Вінклер сказав, що РФ залишається членом ради, тому "в принципі" буде залучена до ухвалення рішень і заходів. Однак статус-кво Арктики перебуває під загрозою, що може нашкодити науковій співпраці. Все це ускладнюється потеплінням та гонитвою за арктичні ресурси.

Як інформує Bloomberg, суперечка за межі та більші суверенні права триває між Данією, Канадою і росіянами. При цьому Арктика є стратегічним пріоритетом, зокрема, для глави Кремля Володимира Путіна.

У березні він підписав документ, з якого прибрали формулювання "конструктивного міжнародного співробітництва". Натомість там є зобовʼязання дати відсіч "недружнім країнам", які хочуть мілітаризувати регіон, та встановити тісніші звʼязки з неарктичними країнами, які "проводять конструктивну політику щодо Росії". Під цим, ймовірно, мається на увазі Китай, який має інтереси в полярному регіоні.

Видання нагадує, що США ще одна арктична держава. Як йдеться в заяві Державного департаменту, Штати залишаються відданими регіону та раді, але дії Росії у веденні війни проти України "гальмують співпрацю, координацію та взаємодію, які характеризують роботу Арктичної ради".

До того ж Фінляндія подала заявку на приєднання до Організації Північноатлантичного договору у відповідь на агресію Путіна та була прийнята 4 квітня. Журналісти звертають увагу: якщо припустити, що врешті-решт приєднається й Швеція, то Росія стане єдиною арктичною державою, яка не є членом Альянсу.

Усі сторони добре усвідомлюють стратегічне військове значення регіону, оскільки танення відкриває нові маршрути для кораблів і підводних човнів. Це лише набуло значення внаслідок агресії Москви.

Видання нагадує, що у 2007 році, коли Путін наближався до завершення свого другого президентського терміну, Росія встановила прапор на морському дні на Північному полюсі, щоб продемонструвати символічну, хоча й непідкріплену законом, претензію на вершину планети.

І вже через шістнадцять років Путін все ще при владі та демонструє свої імперські м’язи.

"Наразі Північний полюс - одне з найчистіших місць на Землі - належить усім і нікому. Після того, як усі геологічні докази будуть відсіяні, дороги назад для Арктики не буде", - заявлено в матеріалі Bloomberg.