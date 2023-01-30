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Американські військові готуються відбивати напад Росії та Китаю з боку Арктики

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США, Понеділок 30 січня 2023 21:13
Американські військові готуються відбивати напад Росії та Китаю з боку Арктики Фото: американські військові готуються відбивати напад Росії та Китаю з боку Арктики (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Американські військові проходять навчання для протистояння армії противника в Арктиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Times.

Відомо, що військові вже пройшли 10-денні навчання, вони відбуваються вже протягом шести років. Американські нацгвардійці вчаться відбивати атаки ворожих військ в умовах коли тане лід, водні шляхи стають більш судноплавними.

Вони вчаться протистояти російській та китайській армії.

"Якщо ви подивіться на карту з Північного полюса, ви побачите, наскільки близько знаходяться всі ці країни. І ви також бачите простори Арктики. І коли ми спостерігаємо за підвищенням температури та подальшим доступом до Арктики, деякі з цих сценаріїв, за якими майже ніхто не працював би, оскільки вони такі складні, тепер ми починаємо бачити, як країни переміщуються в ці зони. І там буде конкуренція", - заявив начальник Бюро Національної гвардії генерал армії Ден Хокансон.

Окрім американців на навчаннях залучені військовослужбовці НАТО.

Нагадаємо, Генштаб показав нові фото з навчань ЗСУ в Британії. В рамках міжнародної навчальної операції українські військові тренувалися метати імітації ручних гранат з різних положень.

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