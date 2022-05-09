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Наступлений на Сумскую область не ожидаем, но должны быть готовыми ко всему, - глава ОВА

Дмитрий Живицкий (facebook.com.dmytro.zhyvytskyy)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что сейчас в области не наблюдается формирования ударных групп, поэтому наступлений оккупантов не ожидают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы в телемарафоне.

По его словам, вторжений в ближайшее время не ожидают. Однако он отметил, что стоит быть готовым ко всему.

Живицкий добавил, что в Сумской области укрепляют линию обороны.

"Ожидать от них можно всего чего угодно. Сейчас не наблюдается формирования ударных групп. Плюс эти артиллерийские обстрелы свидетельствуют, что они хотят дестабилизации на границе... Мы укрепляем линию обороны. Не обо всем можем говорить публично, но точно повторения того, что мы видели 24-го, уже точно не будет", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что русская армия под Глуховом разбомбила старое еврейское кладбище.

Также мы писали, что приграничные районы Сумской и Черниговской области снова обстреляли с территории России.

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