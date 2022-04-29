Наступление войск РФ застопорилось, враг сконцентрировался на обстрелах, - сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях войска РФ не проводили активных действий, и не зафиксировано признаков формирования вражеских наступательных группировок.

На Сиверском направлении также не обнаружено изменений в деятельности и составе вражеской группировки.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе Харькова и пытаются наносить огневое поражение ВСУ на отдельных направлениях.

На Изюмском направлении рашисты активных наступательных действий не проводили, сосредоточив основные усилия на ведении разведки, выявлении оборонных позиций наших подразделений Сил обороны, и артиллерийских обстрелах.

На Донецком и Таврическом направлениях враг с целью недопущения перегруппировки войск ВСУ обстреливает наши позиции из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня вдоль всей линии столкновения.

Захватчики продолжают блокировку украинских подразделений в Мариуполе районе завода "Азовсталь".

"На временно занятых территориях оккупационные "власти" продолжают осуществлять меры по ограничению передвижения и задержания местных жителей и блокированию гуманитарных грузов с территории Украины. Кроме того, российские оккупанты грабят селян. Так, например, из сельхозобщества в городе Каменка-Днепровская похищено более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом", - рассказали в Генштабе.

За предыдущие сутки военные ВСУ поразили 15 воздушных целей врага: 1 самолет, 5 крылатых ракет и 9 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Украинские защитники за минувшие сутки на Донбассе отбили 9 атак войск РФ, уничтожив 6 танков, 1 артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, 1 автомобиль и 1 зенитную установку.