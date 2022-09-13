Наступление украинских сил еще только начинается, - Блинкен

"То, что они сделали, было очень методично спланировано", - сказал он, отметив, наступление было обеспечено значительной поддержкой со стороны Соединенных Штатов необходимыми средствами, однако "прежде всего, это результат необычайного мужества и стойкости украинцев".

По его словам, наступление "имеет одну четкую цель: вернуть земли, которые были захвачены в результате агрессии России".

При этом он отметил "значительный прогресс украинцев особенно на северо-востоке", добавив, что "это все еще первые дни".

Госсекретарь США также заявил, что война, вероятно, будет продолжаться еще какое-то время, поскольку у России все еще есть очень значительные силы и вооружение в Украине, которые она все еще использует "без разбора" против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры.

"Россия совершила эту агрессию. Я думаю, учитывая цену, которую она платит, она может и должна ее остановить", - сказал он.