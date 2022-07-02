Наступление России на Киев возможно только в двух случаях, - Денисенко

Российские войска могут возобновить наступление на Киев при двух условиях. Важную роль в потенциальной атаке РФ отыграет Беларусь.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в интервью РБК-Украина.
"Первый (случай - ред.) - если Лукашенко соглашается запустить сюда беларускую армию, пока он "петляет" и такого добра не дал. Второй - если Лукашенко не соглашается, то в этом случае наступление на Киев возможно только после того, как будет полностью уничтожена украинская группировка на востоке Украины", - подчеркнул Денисенко.
Он отметил, что сейчас Беларусь очень важна для Кремля, потому как ее возможное вторжение в Украину отвлечет часть наших военных от восточного фронта и создаст угрозу наступления на Чернигов или Киев.
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда назвал вторжение Беларуси в Украину маловероятным.
Также мы писали, что, по словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, сейчас повышается вероятность нападения Беларуси на Украину.
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