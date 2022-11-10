Наступ ЗСУ на південному напрямку та важкі бої на Донбасі: карти боїв

Українські військові наступають на Снігурівку в Миколаївській області, поки росіяни заявляють про відхід з правого берега Дніпра на Херсонщині. В той же час, окупанти не припиняють спроб штурмувати Бахмут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни ( ISW ).

Контрнаступ на заході Луганської області

Російські та українські джерела повідомляли про продовження бойових дій вздовж траси Сватове-Кремміна та Білогорівки Луганської області. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські сили відбили українську наземну атаку на північний захід від Сватового в напрямку Куземівки Луганської області. Також російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські наземні атаки вздовж лінії фронту Площанка-Макіївка, на південь від Сватового та біля траси Р-66. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили наземні атаки на північний захід від Сватового в районі Новоселівського та на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

"Ймовірно, українські сили обстріляли тил в окупованій Луганській області, що, ймовірно, посилило побоювання росіян. Геолокаційні відеозаписи показують стовпи диму та значні пошкодження школи-інтернату в Кадіївці Луганської області, де поряд знаходиться російська військова техніка, що вказує на те, що російські сили, ймовірно, використовували школу як базу", - пишуть аналітики.

Водночас, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська зі страху почали мінувати випадкові райони Луганської області та зберігати боєприпаси у вантажівках, а не на складах.

Ситуація на півдні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу та командувач збройними силами РФ в Україні генерал армії Сергій Суровікін оголосили про відхід російських військ із західного (правого) берега Дніпра.

Українські військові чиновники здебільшого зберігали оперативну тиш щодо ситуації в Херсонській області, незважаючи на підтвердження російських військових чиновників, що їхні війська відходять із західного берега річки Дніпро. У Південному оперативному командуванні ЗСУ зазначили, що російські війська продовжують оборону та намагаються підготувати позиції для відступу. Радник Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що Україна не помітила ознак того, що російські війська відступатимуть без бою.

Крім цього, українські війська здобули перемоги біля кордону Миколаєва з Херсонською областю. Так, російські військові блогери стверджували, що українські війська почали наступ на Снігурівку Миколаївської області, а голова Миколаївської області Віталій Кім повідомив, що українські війська продовжують боротися за повний контроль над населеним пунктом.

Зображення з геолокацією показують, що російські війська зруйнували мости в районі Снігурівки, що вказує на їх контрольований відхід із позицій на північний схід від Херсона.

Водночас, Міністерство оборони Росії продовжило стверджувати, що російські війська відбили українські атаки на півночі Херсонської області на північний захід від Берислава в районі Садока, Качкарівки та П’ятихаток.

"Українські війська продовжили успішну кампанію блокування районів концентрації росіян у Херсонській області. Мешканці повідомляли про вибухи та активацію російської протиповітряної оборони в районі Нової Каховки, Каховки та Любимівки. Південне оперативне командування ЗСУ підтвердило, що українські війська знищили російські склади боєприпасів у Снігурівці”, - зазначили аналітики.

Бої на Донбасі

Російські війська продовжили наступальні дії навколо Бахмута. У Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжували відбивати російські атаки на Бахмут, поблизу Кліщіївки, Майорська, Соледару, Бахмутського, Яковлівки та Білогорівки.

"Геолокаційні кадри показали, що російські війська та ПВК "Вагнер" просунулися в південну частину Білогорівки Донецької області. Також російське джерело стверджувало, що "вагнерівці" намагалися прорвати українську оборону на східній околиці Бахмута", - повідомили аналітики.

Російські війська продовжили наступальні дії в районі міста Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили наступ росіян у районі Веселого, Опитного та Первомайського.

Крім цього, у Генштабі України повідомили, що ЗСУ відбили російські штурми в районі Павлівки та Новомихайлівки, що на заході Донецької області.

"Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російська окупаційна влада також укріплює тил на заході Донецької області. Він повідомив, що російська окупаційна влада мінує лінію Ахробаза-Бердянське-Шевченко-Приазовське поблизу передмістя Маріуполя", - зазначають у ISW.

Наслідки підриву Керченського моста і проблеми з мобілізацією

Пошкодження Керченського мосту продовжує порушувати російські наземні лінії зв’язку до півдня України. Міністерство оборони Великої Британії оцінило, що Керченський міст навряд чи буде введено в експлуатацію принаймні до вересня 2023 року, що зменшить здатність Росії переміщувати військову техніку та особовий склад залізницею та дорогами.

Також жителі Російської Федерації стикаються зі значними проблемами з наданням обіцяних виплат мобілізованим та їхнім сім’ям, що, швидше за все, призведе до подальшого погіршення економіки Росії та розпалювання соціальної напруги. Російські губернатори намагаються в короткі терміни заспокоїти родини мобілізованих, пропонуючи частину від обіцяних виплат. Крім цього, у росіян спостерігаються проблеми з оснащенням мобілізованих.