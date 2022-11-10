Наступление ВСУ на южном направлении и тяжелые бои на Донбассе: карты боев

Украинские военные наступают на Снигиревку в Николаевской области, пока россияне заявляют об уходе с правого берега Днепра в Херсонской области. В то же время, оккупанты не прекращают попыток штурмовать Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны ( ISW ).

Контрнаступление на западе Луганской области

Российские и украинские источники сообщали о продолжении боевых действий вдоль трассы Сватово-Кремминая и Белогоровки Луганской области. Министерство обороны России утверждало, что российские силы отразили украинскую наземную атаку к северо-западу от Сватового в направлении Куземовки Луганской области. Также российские источники утверждали, что российские войска отразили украинские наземные атаки вдоль линии фронта Площадка-Макеевка, к югу от Сватового и у трассы Р-66. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили наземные атаки северо-западнее Сватового в районе Новоселовского и к югу от Кременной в районе Белогоровки.

"Вероятно, украинские силы обстреляли тыл в оккупированной Луганской области, что, вероятно, усилило опасения россиян. Геолокационные видеозаписи показывают столбы дыма и значительные повреждения школы-интерната в Кадиевке Луганской области, где рядом находится российская военная техника, что указывает силы, вероятно, использовали школу в качестве базы", - пишут аналитики.

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские войска из страха начали минировать случайные районы Луганской области и хранить боеприпасы в грузовиках, а не на складах.

Ситуация на юге

Министр обороны России Сергей Шойгу и командующий вооруженными силами РФ в Украине генерал армии Сергей Суровикин объявили об уходе российских войск с западного (правого) берега Днепра.

Украинские военные чиновники в большинстве своем сохраняли оперативную тишину относительно ситуации в Херсонской области, несмотря на подтверждение российских военных чиновников, что их войска отходят с западного берега реки Днепр. В Южном оперативном командовании ВСУ отметили, что российские войска продолжают оборону и пытаются подготовить позиции для отступления. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина не заметила признаков того, что российские войска будут отступать без боя.

Кроме того, украинские войска одержали победы у границы Николаева с Херсонской областью. Так, российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска начали наступление на Снигиревку Николаевской области, а глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что украинские войска продолжают бороться за полный контроль над населенным пунктом.

Изображения с геолокацией показывают, что российские войска разрушили мосты в районе Снигиревки, что указывает на их контролируемый уход с позиций к северо-востоку от Херсона.

В то же время, Министерство обороны России продолжило утверждать, что российские войска отразили украинские атаки на севере Херсонской области северо-западнее Берислава в районе Садока, Качкаровки и Пятихаток.

"Украинские войска продолжили успешную кампанию блокирования районов концентрации россиян в Херсонской области. Жители сообщали о взрывах и активации российской противовоздушной обороны в районе Новой Каховки, Каховки и Любимовки. Южное оперативное командование ВСУ подтвердило, что украинские войска уничтожили российские склады боеприпасов", - отметили аналитики.

Бои на Донбассе

Российские войска продолжили наступательные действия вокруг Бахмута. В Генштабе сообщили, что ВСУ продолжали отражать российские атаки на Бахмут, вблизи Клищиевки, Майорска, Соледара, Бахмутского, Яковлевки и Белогоровки.

"Геолокационные кадры показали, что российские войска и ЧВК "Вагнер" продвинулись в южную часть Белогоровки Донецкой области. Также российский источник утверждал, что "вагнеровцы" пытались прорвать украинскую оборону на восточной окраине Бахмута", - отметили аналитики.

Российские войска продолжили наступательные действия в районе города Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили наступление россиян в районе Веселого, Опросного и Первомайского.

Кроме этого, в Генштабе Украины сообщили, что ВСУ отразили российские штурмы в районе Павловки и Новомихайловки на западе Донецкой области.

"Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти также укрепляют тыл на западе Донецкой области. Он сообщил, что российские оккупационные власти пройдут линию Ахробаза-Бердянское-Шевченко-Приазовское вблизи пригорода Мариуполя", - отметили в ISW.

Последствия подрыва Керченского моста и проблемы с мобилизацией

Повреждение Керченского моста продолжает нарушать российские наземные линии связи к югу Украины. Министерство обороны Великобритании оценило, что Керченский мост вряд ли будет введен в эксплуатацию по крайней мере до сентября 2023 года, что уменьшит способность России перемещать военную технику и личный состав по железной дороге и дорогам.

Также жители Российской Федерации сталкиваются со значительными проблемами с предоставлением обещанных выплат мобилизованным и их семьям, что, скорее всего, приведет к дальнейшему ухудшению экономики России и разжиганию социального напряжения. Российские губернаторы пытаются в короткие сроки успокоить семьи мобилизованных, предлагая часть обещанных выплат. Кроме этого, у россиян наблюдаются проблемы с оснащением мобилизованных.