Наступ ЗСУ на Кремінну та зрив планів ударів на півдні через погоду: карти боїв

Луганський напрямок: ЗСУ проводять контрнаступ на Кремінну

ЗСУ, як повідомляється, продовжували контрнаступальні операції в районі Кремінної 13 січня. За даними Генштабу України, українські сили відбили атаки окупантів у районі Стельмахівки (16 км на захід від Сватового) та Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної).

За словами російського блогера, українські сили зосередили значні сили у цьому районі для наступу на Кремінну, хоча ISW не прогнозує конкретних українських операцій у найближчому майбутньому.

Міністерство оборони РФ заявило, що артилерійські частини завдали поразки українським штурмовим бригадам у районі Григорівки (11 км на південь від Кремінної) та Серебрянки (11 км на південний захід від Кремінної). Український Генштаб повідомив, що українські сили також відобразили наступ російських військ у районі Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Донецький напрямок: Війська РФ намагаються захопити Соледар і кидають усі свої сили

Російські війська продовжили наступальні операції у районі Соледара 13 січня. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили атаки російських військ за 19 км на північ від Соледара, а також за 6 км на південний захід від Соледара в районі Червоної Гори та Підгородного.

Російські війська нібито вели штурми біля Білогорівки (12 км на північний схід від Соледара) та Берестове (15 км на північний схід від Соледара). Російські джерела стверджували, що російські війська захопили залізничну станцію в Солі (5 км на північний захід від Соледара) і заблокували населений пункт із трьох сторін, хоча ISW не може перевірити ці твердження.

Також 13 січня російські війська продовжили наступальні операції у районі Бахмута. Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили атаки російських військ у районі самого Бахмута та за 16 км на південний захід від Бахмута в районі Кліщівки, Предтечино та Курдюмівки.

На кадрах із геолокацією, опублікованих 12 січня, видно, що російські війська, ймовірно, трохи просунулися на південь від Озаранівки (16 км на південний захід від Бахмута).

Вчора російські війська також продовжили наступальні дії у районі Авдіївка-Донецьк. За повідомленням Генштабу України, українські війська відбили атаки російських військ за 27 км на південний захід від Авдіївки в районі Водяного, Невельського, Красногорівки та Мар'їнки.

Південний напрямок: погодні умови уповільнюють операції ЗСУ

13 січня війська РФ продовжували підготовку до оборони на південному напрямку. Так, у мережі опублікували фотографію ділянки російських укріплень у західному Криму між Заозерним та Молочним. Прес-секретар Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк заявила, що погані погодні умови навколо Кінбурнської коси ускладнили як українську розвідку, так і транзитні російські операції.