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Наступ ЗСУ в Харківській області: Сирський розповів про планування

Ілюстративне фото: стали відомі деталі планування настання ЗСУ у Харківській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Військове командування України спочатку мало намір провести контрнаступ у Харківській області з метою скувати росіян, але потім плани стали масштабнішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю ABC News.

За словами Сирського, під час планування наступу ЗСУ в Харківській області він зрозумів, що російські сили там набагато слабші, ніж очікувалося, і наші захисники можуть завдати удару, який матиме суттєвий ефект.

"Коли ми її (контрнаступальну операцію - ред.) планували, мені стало очевидно, що наступ на Харківському напрямку принесе нам найбільшу користь і негативно вплине на противника", - підкреслив Сирський.

Він також деталізував, що вперше такі думки з'явилися у нього у травні, коли українським захисникам вдалося звільнити від окупантів від 10 до 30 кілометрів території навколо Харкова, але такий контрнаступ став можливим лише влітку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на кінець вересня в Харківській області від російських окупантів було звільнено 454 населені пункти.

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