Наступ ЗСУ в Харківській області: Сирський розповів про планування

За словами Сирського, під час планування наступу ЗСУ в Харківській області він зрозумів, що російські сили там набагато слабші, ніж очікувалося, і наші захисники можуть завдати удару, який матиме суттєвий ефект.

"Коли ми її (контрнаступальну операцію - ред.) планували, мені стало очевидно, що наступ на Харківському напрямку принесе нам найбільшу користь і негативно вплине на противника", - підкреслив Сирський.

Він також деталізував, що вперше такі думки з'явилися у нього у травні, коли українським захисникам вдалося звільнити від окупантів від 10 до 30 кілометрів території навколо Харкова, але такий контрнаступ став можливим лише влітку.