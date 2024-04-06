Про наступ не йшлось. В ОП роз'яснили заяву Єрмака про Харків в інтерв'ю Politico

В Офісі президента (ОП) роз'яснили нещодавню заяву голови Андрія Єрмака. Зокрема, про наступ на Харків у ньому не йшлося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-секретаря Андрія Єрмака Дар'ї Зарівної.

"У матеріалі Politico мова йшла про ракетні удари по Харкову. Це місто для Росії зараз стає головною ціллю для ударів", - зазначила вона.

Водночас Зарівна підкреслила, що жодних слів про наступ на Харків від керівника ОП не лунало.

Що сказав голова ОП?

В інтерв'ю Politico Андрій Єрмак заявив, що Росія готується до великого наступу і тому завдає ударів по Україні останні три тижні.

"Ми знаємо, що Путін готує нову хвилю мобілізації, і вважаємо, що нові контрнаступальні операції росіян можуть розпочатися наприкінці травня чи на початку червня. Звичайно, ми маємо бути до цього готові", - сказав Єрмак.