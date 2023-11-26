Украинские войска наступают в направлении Мелитополя: карты ISW

По словам ISW, украинские войска освободили ранее утраченные позиции близ Ягодного (Донецкая область), продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области и в направлении Мелитополя. Также украинские войска продолжают удерживать позиции в восточной (левобережной) Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

ISW сообщает, что российские войска продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 25 ноября, но подтвержденных успехов не добились. Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись в районе Синьковки.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Синьковки, Петропавловки и Ивановки на Купянском направлении; вблизи Стельмаховки на Сватовском направлении; и вблизи Серебрянского лесничества на Кременном направлении.

Глава Луганской области Украины Артем Лысогор заявил, что российские войска все чаще жалуются на потери личного состава на Купянском направлении и выражают нерешительность участвовать в будущих наступлениях из-за неудачных наступательных операций.

Российские источники 25 ноября утверждали, что украинские войска продвинулись к юго-востоку от Купянска и атаковали вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Российские блогеры утверждали, что украинские войска освободили ранее утраченные позиции близ Ягодного. Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили атаки украинских войск вблизи Захорюковки, Первомайского и Ивановки на Купянском направлении; и вблизи Григоровки на Лиманском направлении.

Операция №2 - Донецкая область

По словам ISW, 25 ноября украинские силы продолжали наступательные операции под Бахмутом, но не продвинулись вперед.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы продолжали наступательные действия к югу от Бахмута.

Представитель Южной группировки войск России Вадим Астафьев заявил, что российские войска отразили 10 украинских атак в районе Клещиевки.

Российские войска продолжили наступательные операции близ Бахмута и, как сообщается, добились незначительных, неподтвержденных успехов 25 ноября.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские наземные атаки в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

ISW пишет, что российские войска продолжили наступательные операции в районе Авдеевки 25 ноября и подтвердили наступление. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 24 ноября, показывает, что российские войска продвинулись к северу от Красногоровки.

Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись в промышленном районе и вблизи железнодорожной станции Ясиноватая-2 от Каменки и вблизи Авдеевского коксохимического завода.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские наземные атаки к востоку и югу от Новокалиново и вблизи Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Северного и Первомайского.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что российские войска снизили интенсивность авиаударов и сократили количество бронетехники, действующей на Авдеевском направлении, но все еще проводят пехотные атаки.

По словам ISW, российские войска продолжали наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка и, как сообщается, незначительно продвинулись 25 ноября.

Российский военный блогер заявил, что российские войска достигли неустановленного тактического успеха близ Новомихайловки.

Украинский генеральный штаб сообщил, что российские войска провели безуспешные наземные атаки вблизи Марьинки и Новомихайловки.

"Южная ось"

Министерство обороны России 25 ноября заявило, что подразделения Российской Восточной группировки войск отразили украинскую атаку в пограничном районе Донецко-Запорожской области близ Приютного.

iSW пишет, что российские войска продолжали атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей 25 ноября, но не предприняли никаких заявленных или подтвержденных успехов.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к югу от Золотой Нивы и к востоку от Старомайорского.

Российские источники утверждали, что российские войска атаковали северо-западнее Старомайорского 24 и 25 ноября.

По словам ISW, украинские войска 25 ноября продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области, но не добились каких-либо заявленных или подтвержденных успехов. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили две украинские атаки к северу от Новопрокоповки. Известный российский военный блогер заявил, что украинские войска провели механизированные атаки вблизи Работино и Вербового.

По словам ISW, российские войска 25 ноября продолжили наземные атаки в западной части Запорожской области, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали близ Работино и Новопокровки.

Украинский Генштаб 25 ноября сообщил, что украинские войска продолжают удерживать позиции в восточной (левобережной) Херсонской области.

Российские источники утверждали, что российские войска обстреливали и атаковали украинские позиции в левобережной Херсонской области. Российские блогеры признали, что украинские войска сохраняют позиции в Крынках, но утверждали, что российские войска обстреливали украинские позиции вблизи населенного пункта и в нем.

Украинская партизанская группа "АТЕШ", базирующаяся в Крыму, заявила 24 ноября, что члены АТЕШ были вовлечены в крупномасштабный удар украинского беспилотника по целям в оккупированном Крыму в ночь с 23 на 24 ноября

"АТЕШ" заявила, что украинские удары уничтожили российские радары и системы противовоздушной обороны и персонал. Российские источники утверждали, что российские средства ПВО и морская авиация Черноморского флота сбили 25 беспилотных летательных аппаратов.