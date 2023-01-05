Наступ України весною. В розвідці пояснили, на чому базується прогноз Буданова

Своєю чергою він звернув увагу, коли представник розвідки, а особливо очільник розвідки, говорить якісь речі, то "це не стосується прогнозу, умовно, погоди чи гороскопу".

"Це стосується чіткої інформації, яка базується на розвідданих, на аналізі ситуації на полі бою, міжнародної ситуації. Тому, безумовно, слова Буданова про позитивні зрушення на фронті - ті, які пролунали ще влітку про події восени і в багатьох інших випадках, - це інформація, яка підтверджується життям і практикою", - зазначив Юсов.

Він нагадав, що свого часу Буданов вже попереджав про повномасштабне вторгнення росіян, на яке в підсумку РФ і наважилась.

"Тому так, є всі ознаки того, що і завдяки діяльності українських Сил оборони, і завдяки допомозі наших партнерів, і власне через ті процеси внутрішні, які відбуваються в РФ, ми можемо сміливо стверджувати, що 2023 рік буде переможним. Власне, ті місяці, які озвучені, для цього є підстави", - стверджує Юсов.

При цьому він акцентував, що в РФ тривають деякі процеси, які поки не висвітлюються.

"Багато процесів, які зараз відбуваються на території РФ, публічно ми не бачимо. Але вони вже йдуть, і скоро ми побачимо їхній результат", - підсумував Юсов.

Нагадаємо, що інтерв'ю ABC News очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що цією весною Україна планує великий контрнаступ, а бойові дії на лінії фронту в березні будуть "найспекотнішими".

Додамо, раніше Буданов говорив, що цей рік може стати для України буде переможним. За його словами, українці зможуть порадіти хорошим новинам у середині чи другій половині 2023 року.

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