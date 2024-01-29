Наступ Росії під Куп'янськом: експерт назвав три завдання ворога

Російські окупанти, ймовірно, намагаються реалізувати три завдання під час свого наступу під Куп'янськом, який активізувався останнім часом.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Коментуючи активізацію російського наступу на Куп'янському напрямку, Мусієнко зазначив, що ворог, ймовірно, намагається виконати три завдання.

"Перша - шукають можливість вийти на з'єднання з угрупованням, яке атакує на Лиманському напрямку. Друге - розвинути успіх і просунутися до річки Оскіл та Оскільського водосховища. Третє - відрізати наше угруповання військ, яке веде оборонну операцію на Куп'янському напрямку", - наголосив експерт.

Ситуація під Куп'янськом

Нагадаємо, російські окупанти активізували наступ на Куп'янському напрямку. Ще минулого тижня стало відомо про те, що ворог узяв під свій контроль село Крохмальне.

Таким чином, це став перший населений пункт, який вдалося окупувати ворогові 2024 року.

Також росіяни продовжують штурми села Синьківка, які розпочалися кілька місяців тому.

Більш детально про ситуацію під Куп'янськом можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.