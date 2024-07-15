Наступ Росії на Харківському область провалився, нелюдів зупинено, - Зеленський
Наступ Російської Федерації на Харківську область провалився. Сили оборони зупинили ворога.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна під час пресконференції.
"У Харківській області люди зупинені або нелюди Російської Федерації. Їх наступ провалився. Визнають всі експерти - наступ Росії на Харків провалився. Я б сказав, що був зупинений нашими воїнами й відповідною зброєю. Все ж таки будемо цінити високо службу наших хлопців", - заявив президент.
Наступ Росії на Харківську область
У травні російські терористи активізувались на півночі Харківського напрямку. Тоді ж загарбники спробували прорвати позиції Збройних сил України у районі міста Вовчанськ. Зокрема ворог посилив удари по прифронтових населених пунктах України, після чого західні партнери Києва послабили обмеження щодо застосування їх озброєння проти російської території.
Зрештою наступ ворога, як й заявив вище президент, провалився. Наразі ж росіяни загрузли на напрямку.
Детальніше про те, чи може ворог реалізувати новий наступ у матеріалі РБК-Україна "План РФ на літо. Чи може ворог піти у новий наступ та розширити фронт".
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