Наступ Росії на Харківському область провалився, нелюдів зупинено, - Зеленський

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна під час пресконференції.

"У Харківській області люди зупинені або нелюди Російської Федерації. Їх наступ провалився. Визнають всі експерти - наступ Росії на Харків провалився. Я б сказав, що був зупинений нашими воїнами й відповідною зброєю. Все ж таки будемо цінити високо службу наших хлопців", - заявив президент.

Наступ Росії на Харківську область

У травні російські терористи активізувались на півночі Харківського напрямку. Тоді ж загарбники спробували прорвати позиції Збройних сил України у районі міста Вовчанськ. Зокрема ворог посилив удари по прифронтових населених пунктах України, після чого західні партнери Києва послабили обмеження щодо застосування їх озброєння проти російської території.

Зрештою наступ ворога, як й заявив вище президент, провалився. Наразі ж росіяни загрузли на напрямку.

Детальніше про те, чи може ворог реалізувати новий наступ у матеріалі РБК-Україна "План РФ на літо. Чи може ворог піти у новий наступ та розширити фронт".