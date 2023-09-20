Наступление россиян на линии Лиман-Купянск провалилось: эксперты объяснили причины

Наступление российских оккупантов на линии Лиман-Купянск фактически остановилось, а планы захватчиков провалились. Россияне, вероятно, были не готовы к наступательным действиям.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Бахмут все ближе. Как ВСУ бьют россиян на суше и на море: обзор фронта".

Как отмечается, за месяц оккупантам не удалось захватить ни одного населенного пункта на линии от Лимана до Купянска, противник продвигался максимум на 1-2 км, и это далеко не везде.

Начальник пресс-службы Восточной группировки Илья Евлаш подтвердил, что бои на Лимано-Купянском направлении несколько утихли. По его словам, одной из причин этого стало то, что враг "изрядно получил на орехи" в районе Новоегоровки Луганской области.

скриншот deepstatemap.live

Вместо так называемых "мясных штурмов" оккупанты снова перешли к артиллерии, но с меньшей интенсивностью. Захватчики экономят снаряды и подтягивают резервы.

Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются: планы большого наступления провалились. По их словам, Россия не смогла оттянуть с юга украинские силы, чтобы заставить ВСУ перейти в стратегическую оборону или хотя бы прорваться к восточному берегу реки Оскол.

"Провал признал даже российский министр обороны Сергей Шойгу, который заявил, что армия находится в активной обороне. Более того, сейчас инициатива за нами. Именно наши войска заставляют противника маневрировать так, как нужно нам, а не так, как хотят оккупанты", - рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По мнению экспертов, российская армия была не готова к наступательным действиям, поэтому их кампания выдохлась, так и не принеся весомых результатов.

"А все почему? Потому что стянутые на ось группы войск "Центр" и "Запад" не достаточно укомплектованы и не имели возможностей для наступательных операций по широкому фронту, особенно, когда нужно прорывать украинскую оборону. Они были не готовы, и поэтому ничего не смогут сделать", - объяснил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Что этому предшествовало

В последние месяцы российские оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Британская разведка предполагает, что на фоне успеха ВСУ на юге российские оккупанты могут усилить наступление на направление Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев.

Ранее Силы обороны отмечали, что оккупанты сосредоточились в районе Новоегоровки Луганской области, потому что хотят пробить так называемый "коридор".

Также, по словам украинских военных, захватчики пытались сформировать ударный кулак, но им не хватает техники.

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