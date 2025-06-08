Наступ РФ на Сумську область: в ОВА відповіли, чи є підстави для евакуації з Сум

"Останнім часом у медіа та телеграм-каналах ширяться емоційні заяви різних людей щодо безпекової ситуації в області. Закликаю орієнтуватися виключно на офіційні джерела", - наголосив Григоров.

Він зазначив, що обласна влада постійно перебуває у координації з військовим командуванням. Тож усі рішення приймаються вчасно та відповідально.

"Підстав для евакуації з міста Суми наразі немає", - повідомив глава ОВА.

Щодо прикордонних районів, які систематично обстрілюються, там продовжується евакуація цивільного населенням. За останній тиждень на безпечніші території виїхали майже 900 людей.

"До евакуаційних заходів залучені районні адміністрації, рятувальники, поліція, волонтерські організації. В області функціонують транзитні центри та пункти тимчасового розміщення - ресурси для прийому людей є", - розповів Григоров.

Глава ОВА наголосив, що військові діють злагоджено, тримають рубежі та стримують спроби противника просунутися вглиб області.

"Найінтенсивніші бойові дії, як і до цього, відбуваються на прикордонні, зокрема в Юнаківській та Хотінській громадах. Ворог намагається розширити зону активних бойових дій, діє малими групами, однак наші захисники не дають йому закріпитися", - поінформував очільник ОВА.

Також він повідомив, що від підрозділів, які тримають оборону на Сумську напрямку - "отримуємо запити" і "забезпечуємо їх необхідним".