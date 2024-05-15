Наступ РФ на Харківську область: в ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію

"У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" ситуація залишається загостреною, підрозділи Сил оборони ведуть активні оборонні бої. Однак спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено, ситуацію дещо стабілізовано, зокрема на Харківському напрямку", - заявив він.

За словами Волошина, оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною, при цьому вона динамічно змінюється.

"Тривають жорстокі оборонні бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Там є населені пункти, на яких російські війська намагаються закріпитися і використовувати для подальшого просування", - зазначив він.

При цьому Волошин додав, що минулої доби на Харківському напрямку відбито 11 атак росіян, зокрема, на таких напрямках, як Глибоке - Липці, Лук'янці - Липці, Борисівка - Нескучне.