Наступ РФ на Харківщину виявився провальним, - представник Білого дому

Посадовець зазначив, що через значні втрати російської армії окупанти не досягли своїх цілей.

"Насправді це провал Російської Федерації, тому що кількість втрат росіян, про які повідомляється з північного фронту, дуже велика, тому росіяни не досягли своїх цілей. Україна зупинила Росію, і ми сподіваємося, що Україна й надалі користуватиметься своїм правом, яке чітко збігається зі Статутом ООН, – правом захищатися", – заявив Карпентер.

Також він повідомив, що саме через наступ на Харківщину Україна надала запит до США щодо дозволу бити американською зброєю по території Росії. Після цього за дорученням президента Сполучених Штатів Джо Байдена, Білий дім розробив рекомендації, які б дали змогу українській армії завдавати удари у відповідь по російському озброєнню, яке б'є по них.

Наостанок Майкл Карпентер уточнив, що відтепер Україні дозволено завдавати удари по Росії в районах Сумської та Харківської областей. США надали відповідний дозвіл.

"Це поширюється на те, щоб українці могли захищатись. Так - через кордон проти атак РФ, які звідти надходять", - повідомив Карпентер.

Однак, Збройним силам України заборонено використовувати для атак далекобійні ракети ATACMS.