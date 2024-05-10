Наступ на Харківську область: нацгвардійці знищили чотири БМП росіян (фото)

Бійці Національної гвардії України сьогодні, 10 травня, знищили техніку росіян під час спроби наступу на Харківську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію у Telegram.

Такі цілі вдалося знищити за допомогою дронів ще на підході під час спроби штурму кордону.

Як зазначили в Нацгвардії, бійці 2 загону Центру спецпризначення "Омега" знищили чотири бойові машини піхоти та "Урал" росіян.

Новий наступ РФ

Нагадаємо, сьогодні, 10 травня, у Міноборони України заявили про те, що росіяни спробували прорвати оборону ЗСУ у Харківській області. Успіху ворог не досяг, його зупинили українські захисники.

Як зазначав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, бійці ЗСУ не допустили захоплення українських територій росіянами. Але, за його словами, прикордонні населені пункти зараз у сірій зоні.

При цьому він додав, що наземної загрози для Харкова на фоні таких дій окупантів немає.

Більш детально про ситуацію в Харківській області - у матеріалі РБК-Україна.

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