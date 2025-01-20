Наступ в енергетиці. Що приготував Трамп для США та чого чекати в Day One

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Про що буде енергетична політика Трампа

Як відомо, Дональд Трамп планує видати до 100 указів щодо широкого кола питань одразу в перший день. Багато з них, якщо не більшість, будуть зосереджені на кордонах і сфері національної безпеки, але також торкнуться енергетики.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Сотня Трампа. Якими будуть перші укази 47-го президента США".

Незалежно від того, що станеться в Day One, найближчі тижні обіцяють бути дуже напруженими в тому, що стосується енергетичної політики США. Видання Forbes виділяє кілька основних пунктів.

Скасування "паузи" Байдена в експорті СПГ. Цей пункт може опинитися на вершині списку Трампа, оскільки він працює на тим, щоб повернути зростаючу галузь "шлях істинний", закріпити панування Америки, а заодно відвоювати частку азіатського ринку.

Вихід США з Паризької угоди щодо клімату. Трамп робив це під час першого президентського терміну і обіцяв повторити. Це більше, ніж символічна дія, оскільки адміністрація Байдена використовувала угоду як базову основу для цілей, встановлених порядком денним в галузі зеленої енергетики.

Перезапуск лізингу нафти і газу. Немає сумнівів у тому, що Трамп доручить перезапустити і прискорити федеральну програму лізингу ділянок під видобуток нафти і газу (на суші і на морі). Адміністрація Байдена протягом останніх чотирьох років застосовувала низку стримувальних заходів.

Повний перегляд енергетичної політики. Новий президент США має намір створити Національну енергетичну раду, яка має переглянути політику в галузі нафти, природного газу та електромереж, а також дати рекомендації щодо її поліпшення.

Заморожування вітроенергетики. Майже напевно Дональд Трамп заморозить на півроку прогрес у секторі офшорної вітроенергетики. Конгресмен з Нью-Джерсі Ван Дрю вже повідомив, що йому доручили підготувати указ, який запровадить такий мораторій з метою скорочення проєктів у федеральних водах.

Заморожування кредитів на зелену енергію. Щонайменше до всеосяжної перевірки, оскільки за останні тижні була низка публікацій у ЗМІ про те, що багато грантів і кредитів було видано сумнівним одержувачам.

Скасування заборони на буріння. На початку 2025 року Байдена заборонив видобуток нафти і газу на понад 625 млн акрів прибережних вод, оскільки буріння в цих районах є "невиправданим ризиком". Трамп розкритикував рішення, назвавши його "найгіршим зловживанням владою, яке коли-небудь бачив", а також пообіцяв скасувати указ попередника. Це може призвести до розглядів у суді, який має поставити крапку в цьому питанні.

На думку Forbes, саме ці кроки Трамп зробить на початку другого президентства. Йому прогнозують короткий "медовий місяць нового президента", з урахуванням того, що він не зможе балотуватися на новий термін. Ця реальність у поєднанні з республіканською більшістю в обох палатах Конгресу, ймовірно, означає, що найбільші кроки Трампа буде реалізовано за допомогою указів.

Яких рішень чекають у перший день Трампа

"Я дав низку великих обіцянок на Day One, і я маю намір стримати обіцянки. Я зніму всі обмеження Байдена на виробництво енергії, припиню його божевільний мандат на електромобілі, скасую заборону на експорт природного газу й оголошу надзвичайну ситуацію в енергетиці", - казавТрамп на грудневому мітингу у Фініксі.

Його перший термін починався з указу про стимулювання виробництва енергії. Він приписував скасувати будь-які правила, які заважали розробці внутрішніх ресурсів. А також скасував кілька ініціатив щодо клімату адміністрації Барака Обами. Джо Байден розкритикував указ Трампа у свій перший день на посаді, але вже сьогодні, 20 січня 2025 року, у Трампа з'явиться можливість переломити хід подій, пише Politico.

Він і його команда регулярно виступали проти нинішньої політики щодо електромобілів. Хоча правил на примусову купівлю електрокарів немає, адміністрація Байдена стимулювала відмову від бензинових і дизельних авто. У президента немає повноважень скасовувати федеральні правила своїми указами, але майже напевно Трамп уже в перший день вимагатиме переглянути обмеження на викиди парникових газів для автомобілів.

Що стосується експорту природного газу, він ясно дав зрозуміти, що не підтримує заморожування нових дозволів щодо СПГ і що має намір швидко змінити курс. Адміністрація Байдена призупинила нові проєкти, щоб проаналізувати їхній вплив, а у звіті міністерства енергетики йдеться про те, що необмежені поставки палива за кордон призведуть до зростання внутрішніх цін.

Сьогодні також очікується указ, який відновить буріння в Арктичному національному заповіднику (ANWR) на Алясці. Це була одна з головних передвиборчих тем Трампа в галузі енергетики.

Цей район відкрився для буріння під час його першого терміну. Однак перший аукціону з прав на буріння викликав мало інтересу у промисловців, і наступна адміністрація заморозила розвідку нафти. Проте ще 2017 року Конгрес зобов'язав провести принаймні два аукціони.

Ще одним кроком може стати оголошення надзвичайної ситуації в енергетиці. Що саме відбуватиметься, неясно. Потенційно може бути обмежено експорт сирої нафти. Або призупинено дію вимог закону про чисте повітря. Востаннє він призупинявся за 39-го президента Джиммі Картера 1977 року через нафтову кризу, але не на загальнонаціональному рівні, а в деяких регіонах США.

Який вигляд може мати надзвичайний стан в енергетиці США

Надзвичайний стан у сфері енергетики, на думку Трампа, дасть змогу вдвічі знизити ціни на електроенергію і бензин у перший рік президентства.

"З першого дня я схвалю нове буріння, будівництво нових трубопроводів, нових нафтопереробних заводів, електростанцій, реакторів, і ми скоротимо бюрократичну тяганину", - казав він своїм прихильникам.

Невідомо, чи буде надзвичайний стан символічним, чи потребуватиме ширших повноважень, команда Трампа не відповіла на запит про коментарі, зазначає CNBC.

Режим надзвичайної ситуації часто визначається нечітко у федеральних законах, що дає президенту широкі повноваження використовувати їх на свій розсуд, пояснює директор з енергетичної політики в консалтинговій фірмі Rapidan Energy Гленн Шварц. На його думку, навряд чи Трамп зіткнеться з великим спротивом у судах, оскільки вони неохоче оскаржують президентські рішення з нацбезпеки.

Ймовірно, варто чекати відходу від екологічних норм в енергетиці. За словами аналітика, президент може допустити на ринок бензин, який не відповідає федеральним стандартам якості повітря. Раніше до цього вдавалися інші президенти, коли треба було тримати ціни під контролем.

Також Трамп може вимагати роботи електростанцій на максимальній потужності без дотримання обмежень щодо забруднення. Така можливість прописана у федеральному законі про енергетику - його положення застосовуються під час війни, або коли різке збільшення попиту або дефіцит електроенергії загрожують безпеці США.

Найбільший мережевий оператор PJM Interconnection давно каже про брак електроенергії у зв'язку з тим, що вугільні станції закриваються швидше, ніж запускаються нові потужності. Ситуація може загостритися зі зростанням попиту через будівництво енергоємних центрів обробки даних, підкреслює аналітик.

Крім того, Трамп може призупинити дію законів про забруднення для промислових підприємств, електростанцій, НПЗ, сталеливарних, хімічних та інших заводів. А також доручити прискорити передачу в лізинг ділянок для видобутку нафти і газу в Мексиканській затоці. Однак навряд чи ці рішення матимуть негайний вплив на виробництво. США вже шість років є найбільшим у світі постачальником нафти і газу, випереджаючи Саудівську Аравію та Росію. Провідні компанії Exxon і Chevron дали зрозуміти, що рішення про видобуток ухвалюються на основі ринкових умов, а не у відповідь на те, хто заходить у Білий дім.

"Ви можете привести коня до води, але не можете змусити його пити. Трамп може дати (компаніям, - ред.) всі ресурси для буріння, але я нічого не бачу, що вказувало б на те, що він може змусити їх видобувати нафту", - додав Шварц.

При підготовці тексту використовувалися публікації Forbes, Politico і CNBC.