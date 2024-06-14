UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наступ чи оборона: що українці думають про стратегію у війні з Росією

Фото: українців підтримують війну до перемоги (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (51%) вважають, що Україна має воювати, поки не звільнить всю територію до кордонів 1991 року. Ще 12% заявили, що треба воювати до звільнення територій, втрачених з лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, 8% заявили, що потрібно захищати свої позиції і зосередитися на виснаженні Росії, але не переходити в наступ, а 26% - шукати компроміс для припинення війни шляхом переговорів.

На думку 41% респондентів, Україна перемагає у війні. Ще 44% не бачать переваги жодної зі сторін на фронті зараз. Лише 5% думають, що перемагає Росія.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Carnegie Endowment for International Peace 7-10 березня 2024 року серед 2000 респондентів. Опитування проводилося в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,8%.

 

 

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (59%) вважають, що війна завершиться впродовж наступних двох років (59%).

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні