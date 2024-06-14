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Наступление или оборона: что украинцы думают о стратегии в войне с Россией

Фото: украинцев поддерживают войну к победе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев (51%) считают, что Украина должна воевать, пока не освободит всю территорию до границ 1991 года. Еще 12% заявили, что нужно воевать до освобождения территорий, утраченных с февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, 8% заявили, что нужно защищать свои позиции и сосредоточиться на истощении России, но не переходить в наступление, а 26% - искать компромисс для прекращения войны путем переговоров.

По мнению 41% респондентов, Украина побеждает в войне. Еще 44% не видят преимущества ни одной из сторон на фронте сейчас. Только 5% полагают, что побеждает Россия.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" по заказу Carnegie Endowment for International Peace 7-10 марта 2024 среди 2000 респондентов. Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.

 

 

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (59%) считают, что война завершится в течение следующих двух лет (59%).

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Война в Украине