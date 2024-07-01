Настрої бізнесу погіршуються: очікують зростання цін та скорочення чисельності працівників

Як зазначили в НБУ, збереження невизначеності щодо тривалості війни, зростання витрат бізнесу через дефіцит електроенергії внаслідок російських атак на енергосистему та підвищення тарифів, слабкий інвестиційний попит, погіршення курсових очікувань послабили економічну активність.

Крім того, несприятливі тенденції на ринку праці через невирішені питання, які виникли внаслідок мобілізаційних процесів, а також значний дефіцит кваліфікованих працівників вплинули на подальше погіршення очікувань підприємств усіх секторів.

Підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг прогнозують посилення темпів зростання як закупівельних цін, так і цін/тарифів на власну продукцію/послуги, натомість респонденти будівництва налаштовані на їх незначне сповільнення.

Оцінки щодо зайнятості погіршилися. Керівники підприємств усіх секторів очікують на скорочення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше - у сфері послуг, зазначають в НБУ.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 21 червня 2024 року. В опитуванні взяло участь 445 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.