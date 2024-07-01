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Настроения бизнеса ухудшаются: ожидается рост цен и сокращение численности работников

Фото: бизнес ухудшил оценки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес второй месяц негативно оценивает текущие результаты своей деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в июне снизился до 43,6 пунктов (в мае - 48,0)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса НБУ.

Как отметили в НБУ, сохранение неопределенности относительно продолжительности войны, рост расходов бизнеса из-за дефицита электроэнергии в результате российских атак на энергосистему и повышения тарифов, слабый инвестиционный спрос, ухудшение курсовых ожиданий ослабили экономическую активность.

Кроме того, неблагоприятные тенденции на рынке труда из-за нерешенных вопросов, возникших вследствие мобилизационных процессов, а также значительный дефицит квалифицированных работников повлияли на дальнейшее ухудшение ожиданий предприятий всех секторов.

Предприятия промышленности, торговли и сферы услуг прогнозируют усиление темпов роста как закупочных цен, так и цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, респонденты строительства настроены на их незначительное замедление.

Оценки по занятости ухудшились. Руководители предприятий всех секторов ожидают сокращения общей численности работников, самое существенное - в сфере услуг, отмечают в НБУ.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 21 июня 2024 года. В опросе приняло участие 445 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.

Напомним, по данным компании Info Sapiens, экономические ожидания украинцев в мае ухудшились из-за отключения света.

По данным опроса Центра Разумкова, доля тех, кто считает, что уровень благосостояния в ближайшие 2-3 года улучшится, составляет 7%, придерживающихся мнения, что он ухудшится - 28%, что он не изменится - 51%.

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Национальный банк Украины