Настроения украинского бизнеса улучшились до уровня осени 2019 года

Украинский бизнес в июне 2021 года улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 51,6 п. против 50,5 п. в мае и достиг самого высокого значения с октября 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины ( НБУ ).

В июне предприятия большинства секторов, привлеченных к ежемесячному опросу, оптимистично оценили результаты своей деятельности: секторальные индексы предприятий строительства, промышленности и сферы услуг превышали нейтральный уровень. В то же время ожидания предприятий торговли остаются пессимистичными третий месяц подряд.

Оценки по занятости остаются сдержанными: предприятия всех видов экономической деятельности, кроме строительства, пока не ожидают увеличения общей численности работников.

Ежемесячный опрос предприятий проводился 3 до 22 июня 2021 года. В опросе приняли участие 316 предприятий. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.