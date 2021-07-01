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Настроения украинского бизнеса улучшились до уровня осени 2019 года

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Украина, Четверг 01 июля 2021 16:30
Настроения украинского бизнеса улучшились до уровня осени 2019 года Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес в июне 2021 года улучшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 51,6 п. против 50,5 п. в мае и достиг самого высокого значения с октября 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины (НБУ).

Настроения украинского бизнеса улучшились до уровня осени 2019 года

В июне предприятия большинства секторов, привлеченных к ежемесячному опросу, оптимистично оценили результаты своей деятельности: секторальные индексы предприятий строительства, промышленности и сферы услуг превышали нейтральный уровень. В то же время ожидания предприятий торговли остаются пессимистичными третий месяц подряд.

Настроения украинского бизнеса улучшились до уровня осени 2019 года

Оценки по занятости остаются сдержанными: предприятия всех видов экономической деятельности, кроме строительства, пока не ожидают увеличения общей численности работников.

Ежемесячный опрос предприятий проводился 3 до 22 июня 2021 года. В опросе приняли участие 316 предприятий. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в мае 2021 года граждане Украины довольно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: 60% опрошенных оценивают ее как "очень плохую" или "очень плохую". И только 5% оценивают ситуацию как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% как "не плохую и не хорошую".

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Национальный банк Украины
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