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Настрої українського бізнесу покращилися до рівня осені 2019 року

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Україна, Четвер 01 липня 2021 16:30
Настрої українського бізнесу покращилися до рівня осені 2019 року Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Український бізнес у червні 2021 року покращив оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 51,6 п. проти 50,5 п. у травні й показав найвище значення з жовтня 2019 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України (НБУ).

Настрої українського бізнесу покращилися до рівня осені 2019 року

У червні підприємства більшості секторів, залучених до щомісячного опитування, оптимістично оцінили результати своєї діяльності: секторальні індекси підприємств будівництва, промисловості та сфери послуг перевищували нейтральний рівень. Водночас очікування підприємств торгівлі залишаються песимістичними третій місяць поспіль.

Настрої українського бізнесу покращилися до рівня осені 2019 року

Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими: підприємства всіх видів економічної діяльності, крім будівництва, поки не очікують збільшення загальної чисельності працівників.

Щомісячне опитування підприємств проводилося 3 до 22 червня 2021 року. В опитуванні взяли участь 316 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у травні 2021 року громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: 60% опитаних оцінюють її як "дуже погану" або "досить погану". І лише 5% оцінюють ситуацію як "добру" або "дуже добру", а 32% ˗ як "не погану і не добру".

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Національний банк України
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