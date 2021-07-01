Настрої українського бізнесу покращилися до рівня осені 2019 року
Український бізнес у червні 2021 року покращив оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 51,6 п. проти 50,5 п. у травні й показав найвище значення з жовтня 2019 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України (НБУ).
У червні підприємства більшості секторів, залучених до щомісячного опитування, оптимістично оцінили результати своєї діяльності: секторальні індекси підприємств будівництва, промисловості та сфери послуг перевищували нейтральний рівень. Водночас очікування підприємств торгівлі залишаються песимістичними третій місяць поспіль.
Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими: підприємства всіх видів економічної діяльності, крім будівництва, поки не очікують збільшення загальної чисельності працівників.
Щомісячне опитування підприємств проводилося 3 до 22 червня 2021 року. В опитуванні взяли участь 316 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у травні 2021 року громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: 60% опитаних оцінюють її як "дуже погану" або "досить погану". І лише 5% оцінюють ситуацію як "добру" або "дуже добру", а 32% ˗ як "не погану і не добру".