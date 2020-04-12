Настоятеля Києво-Печерської лаври госпіталізували після спалаху COVID-19

Фото: владика Павло (УНІАН)

Владика Павло потрапив до лікарні 11 квітня

Настоятеля Києво-Печерської лаври, де стався спалах коронавірусу, владику Павла госпіталізували до Олександрівської лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

За даними прес-служби Лаври, у суботу, 11 квітня, владику Павла госпіталізували до Олександрівської лікарні, оскільки він має проблеми з тиском та хворіє на цукровий діабет.

"Він не на штучній вентиляції легень, а перебуває у лікарні у звичайній палаті, не у реанімації. Голос у нього не хриплий, температура у межах норми", - заявили у Лаврі.

При цьому в Лаврі відмовилися надати інформацію про результати тесту на коронавірус владики Павла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києво-Печерській лаврі стався спалах захворювання на коронавірус. У Лаврі лабораторно підтвердили 26 випадків зараження коронавірусом.

Крім того, сьогодні стало відомо про смерть монаха Києво-Печерської лаври. У Лаврі заявили, що в результаті тривалої хвороби помер архімандрит Нектарій. Священник пішов з життя на 74-році життя.