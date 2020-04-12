ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Настоятеля Києво-Печерської лаври госпіталізували після спалаху COVID-19

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 19:53
Настоятеля Києво-Печерської лаври госпіталізували після спалаху COVID-19
Фото: владика Павло (УНІАН)

Владика Павло потрапив до лікарні 11 квітня

Настоятеля Києво-Печерської лаври, де стався спалах коронавірусу, владику Павла госпіталізували до Олександрівської лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

За даними прес-служби Лаври, у суботу, 11 квітня, владику Павла госпіталізували до Олександрівської лікарні, оскільки він має проблеми з тиском та хворіє на цукровий діабет.

"Він не на штучній вентиляції легень, а перебуває у лікарні у звичайній палаті, не у реанімації. Голос у нього не хриплий, температура у межах норми", - заявили у Лаврі.

При цьому в Лаврі відмовилися надати інформацію про результати тесту на коронавірус владики Павла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києво-Печерській лаврі стався спалах захворювання на коронавірус. У Лаврі лабораторно підтвердили 26 випадків зараження коронавірусом.

Крім того, сьогодні стало відомо про смерть монаха Києво-Печерської лаври. У Лаврі заявили, що в результаті тривалої хвороби помер архімандрит Нектарій. Священник пішов з життя на 74-році життя.

У працівниці Закарпатської ОДА виявили коронавірус У Чорногорії затримали митрополита Сербської православної церкви
Новини України КиївКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся