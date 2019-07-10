Справжній стратег: Максим Плахтій про принципи успішної бізнес-стратегії

Для того, щоб своєчасно реагувати на зміни конкурентної та ринкової ситуації та випереджати суперників, керівник обов'язково повинен мати довгострокову стратегію. Про прості, але у той час, надзвичайно важливі пункти, яких варто дотримуватися при формуванні бізнес-стратегії, RBC розповів засновник квиткового сервісу karabas.com, автор телеграм-каналу Справжній стратег Максим Плахтій.

Стати лідером в своїй галузі

Лідер змінює не тільки себе, але і світ навколо — це ключовий момент його місії. Рано чи пізно будь-яка компанія доходить до тієї точки розвитку, коли вона має запропонувати ринку власну модель взаємодії з клієнтами і партнерами. Продумуйте всю комунікацію заздалегідь і інвестуйте в розвиток інфраструктури, яка виведе ваш сегмент на новий рівень розвитку і можливостей. Якщо поліпшення будуть очевидними, вас завжди підтримають ринок і споживач. Це дозволить вивести бізнес на новий рівень і відкриє перед вами нові перспективи.

Не намагайтеся бути першим у всьому

Найпоширеніша помилка, яку допускають керівники — спроба охопити всі сфери і здобути всі перемоги, у всіх категоріях. Не можна розпорошуватися. Важливо сконцентруватися і перевершувати конкурентів в тому, що пріоритетно для вашої компанії, фокусуватися на її головній перевазі. Що стосується другорядних завдань, тут досить просто не відставати. У цьому — запорука перемоги.

Ставте конкретні цілі

Будь-яка стратегія має певні етапи, цілі та способи їх досягнення. У пріоритеті завжди мають бути ті стратегічні дії, які допоможуть зміцнити конкурентні позиції в довгостроковій перспективі. Тільки маючи мету з конкретними дедлайнами і показниками, можна якісно контролювати їх виконання. Ставте чіткий KPI.

Реагуйте на зміни негайно

Зміна ринкової ситуації, вимог споживачів, нові ініціативи конкурентів - все це постійно має перебувати в полі вашого зору. Якщо компанія не буде оперативно реагувати на зміни ринку, частина її прибутку може бути втрачена. Слідкуйте, щоб якість товарів і сервісу, які пропонує ваша компанія, були вище, ніж у конкурентів.

Прораховуйте всі варіанти

Кінцевий результат неможливо передбачити заздалегідь, тому, розробляючи стратегію, враховуйте всі можливі варіанти розвитку ситуації. Стратегія повинна залишатися робочою навіть при несприятливому сценарії на ринку. Завжди повинен бути «План B».

Не недооцінюєте конкурентів

Завжди простіше конкурувати з тим, хто слабший. Але недооцінені сильні сторони конкурента одного разу можуть обернутися ударом для вашої компанії. Тому завжди давайте адекватну оцінку фінансових ресурсів і сильним конкурентним перевагам інших компаній на ринку.

Розділяйте успіх з командою

Успіху неможливо досягти поодинці, підтримка потрібна навіть найталановитішим лідерам. Мудрому керівнику важливо мати компанію однодумців, з якими він буде слідувати обраному курсу. У складні часи вони зможуть дати слушну пораду, а в радісні — розділити успіх разом з вами.