Украина может получить немецкие танки от Испании: что известно

"Испания закупила танки в Германии. Германия, как это обычно бывает в таких сделках с оружием, обеспечила условие для передачи третьим сторонам, так что теперь федеральное правительство должно согласиться", - сказал министр экономики Германии Роберт Хабек.

Он признался, что не готов прогнозировать конечное решение испанской стороны, при этом "официальный маршрут ясен".

"И я считаю, что Украину нужно поддерживать в это непростое время", - сказал он.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник, 7 июня во время своего визита в Литву заявил, что Испания еще не делала заявки на экспорт танков Leopard-2 немецкого производства в Украину.

По его словам, если будет еще одно такое заявление, оно будет рассмотрено.

Отметим, согласно сообщению газеты EL PAÍS, Испания хочет поставить Украине немецкие основные боевые танки Leopard 2 A4.