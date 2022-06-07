Україна може отримати німецькі танки від Іспанії: що відомо

Німеччина готова дати "добро" Іспанії на постачання танків Leopard-2 німецького виробництва в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
"Іспанія закупила танки в Німеччині. Німеччина, як це зазвичай буває в таких угодах зі зброєю, забезпечила умову для передачі третім сторонам, тому тепер федеральний уряд має погодитися", - сказав міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.
Він зізнався, що не готовий прогнозувати кінцеве рішення іспанської сторони, при цьому "офіційний маршрут зрозумілий".
"І я вважаю, що Україну потрібно підтримувати у цей непростий час", - сказав він.
При цьому канцлер ФРН Олаф Шольц у вівторок, 7 червня, під час свого візиту до Литви заявив, що Іспанія ще не робила заявки на експорт танків Leopard-2 німецького виробництва в Україну.
За його словами, якщо буде ще одна така заява, її буде розглянуто.
Зазначимо, за повідомленням газети EL PAÍS, Іспанія хоче поставити Україні німецькі основні бойові танки Leopard 2 A4.
Як повідомлялося, Україна не отримає зброї від Болгарії. Парламент країни відмовив у наданні військової допомоги на запит посла України Віталія Москаленка.
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