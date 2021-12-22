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Справжня аномалія. У Гренландії зафіксували рекордно високу температуру повітря

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Гренландія, Середа 22 грудня 2021 14:59
Справжня аномалія. У Гренландії зафіксували рекордно високу температуру повітря
Автор: Іванна Шовкун

В останні дні на півночі Гренландії спостерігалася аномально висока температура повітря. Це справжня аномалія для цього періоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Так, в одному з найпівнічніших міст на планеті Земля - Канак (Гренландія) - 21 грудня було побито температурний рекорд. Максимальна температура вдень виросла до +8,3 градуса.

"Для таких високих широт з огляду на ще холодний період року і той факт, що в Гренландії зараз панує полярна ніч - це справжня аномалія!", - йдеться у повідомленні.

Справжня аномалія. У Гренландії зафіксували рекордно високу температуру повітря

Нагадаємо, на острові Галіндез, де знаходиться українська станція "Академік Вернадський", випав рекордний рівень снігу. Такої висоти полярники не фіксували вже 20 років.

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