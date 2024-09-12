Наставник Зінченка остаточно визначився з майбутнім в "Арсеналі"

42-річний фахівець розбудовуватиме надалі проект на чолі "канонірів". Нещодавно баск розпочав свій п'ятий сезон на посаді керманича лондонців.

Артета перепідписав контракт із "Арсеналом" до літа 2027 року. Попередній договір був розрахований до кінця сезону 2024/25. На цей момент тренер здобув із "канонірами" Кубок Англії 2019/20 та два Суперкубка Англії, а також двічі фінішував другим у чемпіонаті.

Артета очолив "Арсенал" посеред кампанії 2019/20. Тоді менеджмент лондонців попрощався з Унаї Емері. "Каноніри" стали першою командою у тренерській кар'єрі баска. Доти він 3,5 роки працював асистентом Хосепа Гвардіоли в "Манчестер Сіті".

Саме Артета був ініціатором купівлі "Арсеналом" Олександра Зінченка. Англійський гранд віддав за українця 35 млн євро влітку 2022 року. У лавах "канонірів" універсал провів 70 матчів у всіх турнірах (2 м'ячі).