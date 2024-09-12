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Наставник Зинченко окончательно определился с будущим в "Арсенале"

Фото: Микель Артета останется на "Эмирейтс" (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорцив

Руководство лондонского "Арсенала" продлило сотрудничество с главным тренером команды Микелем Артетой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

42-летний специалист будет строить дальше проект во главе "канониров". Недавно баск начал свой пятый сезон в должности наставника лондонцев.

Артета переподписал контракт с "Арсеналом" до лета 2027 года. Предыдущий договор был рассчитан до конца сезона 2024/25. На данный момент тренер завоевал с "канонирами" Кубок Англии 2019/20 и два Суперкубка Англии, а также дважды финишировал вторым в чемпионате.

Артета возглавил "Арсенал" посреди кампании 2019/20. Тогда менеджмент лондонцев простился с Унаи Эмери. "Канониры" стали первой командой в тренерской карьере баска. До этого он 3,5 года работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

Именно Артета был инициатором покупки "Арсеналом" Александра Зинченко. Английский гранд отдал за украинца 35 млн евро летом 2022 года. В рядах "канониров" универсал провел 70 матчей во всех турнирах (2 мяча).

К слову, ранее Салах анонсировал прощание с "Ливерпулем" после сезона 2024/25.

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