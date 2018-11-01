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В "Вест Хэме" тренировки тяжелые, но интересные, - Ярмоленко

Новости » Спорт    01.11.2018 - 15:42
Фото: Андрей Ярмоленко (whufc.com)
Фото: Андрей Ярмоленко (whufc.com)

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Полузащитник сборной Украины и английского "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко рассказал, как проходит тренировочный процесс у Мануэля Пеллегрини. Об этом футболист рассказал в интервью официальному сайту ФФУ.

"Если одна игра в неделю, то по одной тренировке в день. В середине недели - две тренировки. Они непростые, так скажу, бегать приходится нормально. В Англии скорости другие, в первое время нужно к этому привыкнуть, мыслить быстрее, быстрее работать с мячом. Конечно, в этом есть отличие. 

Если брать Пеллегрини или Реброва и Хацкевича, с которыми я работал в «Динамо», то больше физических упражнений в Англии. Тренировки тяжёлые, но интересные. Нет бессмысленной беготни, ты всё время работаешь с мячом, делаешь какие-то упражнения. Тебе интересно и тяжело. Любому футболисту нравится работать с мячом", - сказал Ярмоленко.

 

Напомним, Ярмоленко вошел в десятку самых полезных игроков 5 тура АПЛ.

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