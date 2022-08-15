ua ru
Пн, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Наставник Малиновского подтвердил предложения по продаже украинца

Новина українською →
Бергамо, Понедельник 15 августа 2022 10:54
Наставник Малиновского подтвердил предложения по продаже украинца Фото: На Руслана Малиновского немалый спрос (facebook.com/atalantabc)
Автор: Антон Федорцив

Готовность продать полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского подтвердил главный тренер "Аталанты" из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BergamoNews.

"Богиня" регулярно получает запросы по трансферу 29-летнего украинца. Наставник команды готов к прощанию с хавбеком.

"Запросы поступают ежедневно, так что мы должны быть готовы к открытому трансферному рынку. Значения имеют условия, которые клуб выдвинул перед потенциальными покупателями", – лаконично заявил Гасперини.

Интерес к Малиновскому проявляют клубы английской Премьер-лиги и других ведущих чемпионатов. "Ноттингем Форест" якобы даже предложил 15 млн евро за украинца, но получил отказ. "Аталанта" желает заработать 20-22 млн в евровалюте.

В субботу Малиновский помог "Аталанте" одолеть "Сампдорию" в непростом поединке 1-го тура Серии А. Украинский хавбек появился на поле на 84-й минуте и успел оформить ассист на Лукмана.

К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Италии
NEWS
Минус вертолет и 200 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях России в войне
Минус вертолет и 200 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях России в войне
DAILY
Марченко: Хотим выиграть войну или жить в воображаемом мире, где одна проблема – инфляция?
Ростислав Шаправскийглавный редактор Марченко: Хотим выиграть войну или жить в воображаемом мире, где одна проблема – инфляция?