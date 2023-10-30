"Настав час війни". Нетаньяху заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення вогню
Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій чи вогню. Цього не станеться, бо настав час війни.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Нетаньяху назвав ХАМАС варварами, які прагнуть знищити все, чим дорожить Ізраїль, і сповістити світ страху і темряви.
"Це поворотний момент. Поворотний момент для лідерів і країн. Настав час для всіх нас вирішити, чи готові ми боротися за майбутнє, сповнене надій і обіцянок, або здатися тиранії і терору", - сказав він.
Нетаньяху уточнив, що Ізраїль битиметься.
ХАМАС ховатиметься в лікарнях
Прем'єр Ізраїлю сказав, що необхідно проводити відмінність між "вбивством невинних" і "ненавмисними жертвами, які супроводжують кожну законну війну".
Він додав, що ХАМАС використовуватиме живі щити і ховатиметься в підвалах лікарень, і що угруповання не дає змоги цивільним особам покинути райони, яких Ізраїль закликав евакуюватися.
Настав час війни
Говорячи про припинення вогню, Нетаньягу сказав, що Ізраїль не погодиться на нього, як і США не погодилися на нього після нападу на Перл-Гарбор або терористичного акту 11 вересня.
"Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій. Заклики до припинення вогню - це заклики до Ізраїлю здатися ХАМАСу, здатися тероризму, здатися варварству. Цього не станеться", - сказав він.
Глава уряду Ізраїлю додав, що Біблія говорить, що є час миру і час війни. За його словами, настав час війни.
Розширення наземної операції Ізраїлю
7 жовтня терористи ХАМАС неочікувано атакували Ізраїль. Бойовики вбивали, а також викрадали військових і цивільних мешканців. Після цього Ізраїль почав регулярно обстрілювати Сектор Газа.
27 жовтня Ізраїль почав посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.
При цьому у ЦАХАЛі повідомили, що вночі 30 жовтня до Сектору Газа було відправлено додаткові війська для продовження операції.
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