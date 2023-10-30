"Настало время войны". Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня
Израиль не согласится на прекращение боевых действий или огня. Этого не произойдет, потому что настало время войны.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Нетаньяху назвал ХАМАС варварами, которые стремятся уничтожить все, чем дорожит Израиль, и возвестить мир страха и тьмы.
"Это поворотный момент. Поворотный момент для лидеров и стран. Пришло время для всех нас решить, готовы ли мы бороться за будущее, полное надежд и обещаний, или сдаться тирании и террору", - сказал он.
Нетаньяху уточнил, что Израиль будет сражаться.
ХАМАС будет прятаться в больницах
Премьер Израиля сказал, что необходимо проводить различие между "убийством невинных" и "непреднамеренными жертвами, которые сопровождают каждую законную войну".
Он добавил, что ХАМАС будет использовать живые щиты и прятаться в подвалах больниц, и что группировка не позволяет гражданским лицам покинуть районы, которых Израиль призвал эвакуироваться.
Настало время войны
Говоря о прекращении огня, Нетаньяху сказал, что Израиль не согласится на него, как и США не согласились на него после нападения на Перл-Харбор или террористического акта 11 сентября.
"Израиль не согласится на прекращение боевых действий. Призывы к прекращению огня - это призывы к Израилю сдаться ХАМАСу, сдаться терроризму, сдаться варварству. Этого не произойдет", - сказал он.
Глава правительства Израиля добавил, что Библия говорит, что есть время мира и время войны. По его словам, настало время войны.
Расширение наземной операции Израиля
7 октября террористы ХАМАС неожиданно атаковали Израиль. Боевики убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль начал регулярно обстреливать Сектор Газа.
27 октября Израиль начал усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.
При этом в ЦАХАЛе сообщили, что ночью 30 октября в Сектор Газа были отправлены дополнительные войска для продолжения операции.
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