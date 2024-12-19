Настали морози: навіщо потрібна картонка на радіаторі авто

Забігаючи наперед скажемо, що нижче ви побачите кілька аргументів за те, що радіатор в холоди затуляти таки треба. Але це стосується не кожного водія і не кожної машини. Тому що застережень і доводів проти горезвісної картонки на передку теж чимало.

Для чого затуляти радіатор

Треба розуміти, що системи охолодження автомобільних двигунів давним давно проектуються з великим запасом температурного балансу. Тобто і спека, і мороз всерйоз на роботу двигуна не впливають. Але, наголосимо – всерйоз. А нюанси іноді таки можуть бути. І тоді примусове зменшення тепловіддачі радіатора може допомогти, зокрема, в плані комфорту узимку – з частково прикритим радіатором швидше прогріється двигун, а разом з ним і радіатор опалювача.

Система охолодження вважається справною, якщо коректно працює її термостат, а обидва радіатори (головний і опалювача) чисті ззовні і зсередини. Така система дає двигуну змогу швидко прогрітись до робочої температури, і тільки по тому термостат спрямовує потік охолоджувальної рідини в основний радіатор. І коли радіатор зазнає інтенсивного охолодження (наприклад, обдув морозним повітрям), температура антифризу в системі різко падає, термостат знову спрямовує рідину на так зване мале коло – в обхід радіатора. Надалі перемикання потоку повторюється, і в такий спосіб підтримується робоча температура двигуна.

Проте, в холодні, і тим більше морозні дні, в описаних вище процесах з’являються деякі особливості. На ходу зустрічний потік повітря охолоджує не лише радіатори, а й сам двигун. Адже найчастіше аеродинаміка підкапотного простору автомобілів прорахована так, що зустрічний потік повітря, заходячи в нього спереду через радіатор, обтікає силовий агрегат з боків і виходить знизу, під днище. І виходить, що у багатьох моделей цей потік суттєво вливає на температуру не лише радіаторів, а й "тіла" силового агрегату. Відтак, двигун не може набрати робочу температуру навіть при закритому термостаті, коли антифриз не спрямовується до радіатора.

В перу чергу така картина актуальна для високоефективних дизельних моторів, які мають невеликий надлишок тепла, хоча подібною проблемою страждають і деякі бензинові агрегати. Зокрема ті, які мають високу робочу температуру – до 105–107 градусів С.

З цієї причини деякі популярні моделі, наприклад, у марок Peugeot та Citroen, комплектуються штатними зимовими заглушки для радіатора. А у деяких моделей Ford під капотом перед радіатором можна побачити рухомими жалюзі – як техніці першої половини ХХ століття!

Коли потрібно затуляти радіатор

Отже, технічний сенс у частковому обмеження потоку повітря до радіатора узимку часто є. Особливо в морози, і особливо у коротких поїздках, коли двигун не встигає прогрітись до робочої температури. А також у заміських мандрівках по шосе, коли зустрічний потік холодного повітря має високу швидкість. Щоправда, замість шматка целофану чи картонного ящика краще пошукати більш акуратну пластикову заглушку фабричного виконання – вони тепер випускаються для багатьох моделей авто.

Проте, якщо з приходом холодів ви не помічаєте, що ваш двигун прогрівається довше, іграми з затулянням радіатора можна не перейматись: значить, ваш автомобіль підтримує потрібну температуру мотора без сторонньої допомоги.

Як встановити заглушку перед радіатором

Важливий плюс різного роду пластикових заглушок у тому, що вони на відміну від підручних засобів мають певну схему кріплення на відстані від радіатора. Тому що в принципі не можна перекривати дорогу холодному повітрю повністю, у певній кількості воно часто потрібне радіатору. Зокрема, вентилятор, який увімкнеться в потрібний момент, протягне повітря через радіатор, захопивши його у щілині між радіатором і тією ж заглушкою. А значить, важливо не встановлювати картон впритул до радіатора.

Коротко

Перекриваючи потік повітря до основного радіатора, пам’ятайте, що разом з цим можна випадково перегріти не лише двигун, а й щось з допоміжного обладнання. Наприклад, таке трапляється з генератором. Тому дуже рекомендуємо після монтажу чи то пластикової заглушки, чи то сумнозвісної картонки протягом перших поїздок слідкувати за температурою двигуна та самопочуттям інших систем.