ua en ru
Ср, 10 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Наслідки війни. Як вплине забруднення ґрунтів і вод на здоров'я людей

Середа 10 липня 2024 11:15
UA EN RU
Наслідки війни. Як вплине забруднення ґрунтів і вод на здоров'я людей Ґрунт не відновлюється навіть через 100 років після війни (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Ірина Сандул

На тлі війни в Україні відбувається стале забруднення ґрунтів і водних ресурсів, що не може не позначитись на здоров'ї людей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкології Запорізького державного медико-фармацевтичного університету Олексій Ковальов.

Чим небезпечне забруднення ґрунтів і вод

За словами експерта, ризик для здоров'я людей внаслідок забруднення ґрунту під час війни - величезний.

"З 24 лютого 2022 року Росія обстрілює ракетами всю територію України. Значною є й лінія фронту. Оболонки боєприпасів виготовлені з чавунного сплаву, до якого, крім заліза й вуглецю, додають сірку та мідь. Крім того, для виробництва цих боєприпасів використовують канцерогенний перхлорат", - розповів професор.

Згідно з його даними, після обстрілу одного квадратного кілометра території у ґрунт потрапляє:

  • 50 тонн заліза
  • 1 тонна сполук сірки
  • 2,5 тонни міді

"Уламки, що залишаються в землі, згодом окислюються, надходять у навколишнє середовище і включаються до харчових ланцюжків", - наголосив доктор медичних наук.

Крім того, потужні вибухи можуть зруйнувати шар корінних порід, що призводить до проникнення води, органічних речовин і токсинів глибоко в ґрунт.

"Агресивні забруднювачі, потрапляючи у водоносні горизонти, можуть переноситися далеко за межі поля бою", - додав Ковальов.

Величезною проблемою є також і те, що ґрунт не відновлюється навіть через 100 років після закінчення війни.

"Наприклад, і досі на території, де під час Першої світової війни відбувалася Верденська битва з масованими артилерійськими обстрілами, заборонено використання води через високий вміст у ній перхлорату", - розповів експерт.

Виходячи з вищесказаного, забруднення ґрунтів і вод під час війни безпосередньо впливає і на природу, і на якість вирощених продуктів, і на здоров'я людей в цілому.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як брудне повітря й кліматичні коливання "вбили" понад 130 млн людей.

Читайте також, як влада планує пришвидшити розмінування України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
П'ять кроків і час. Що треба Україні для прориву на фронті: думка експерта
П'ять кроків і час. Що треба Україні для прориву на фронті: думка експерта
DAILY
В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні
Роман Кот, Мілан Лєліч В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні