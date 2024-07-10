Наслідки війни. Як вплине забруднення ґрунтів і вод на здоров'я людей

На тлі війни в Україні відбувається стале забруднення ґрунтів і водних ресурсів, що не може не позначитись на здоров'ї людей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкології Запорізького державного медико-фармацевтичного університету Олексій Ковальов.

Чим небезпечне забруднення ґрунтів і вод

За словами експерта, ризик для здоров'я людей внаслідок забруднення ґрунту під час війни - величезний.

"З 24 лютого 2022 року Росія обстрілює ракетами всю територію України. Значною є й лінія фронту. Оболонки боєприпасів виготовлені з чавунного сплаву, до якого, крім заліза й вуглецю, додають сірку та мідь. Крім того, для виробництва цих боєприпасів використовують канцерогенний перхлорат", - розповів професор.

Згідно з його даними, після обстрілу одного квадратного кілометра території у ґрунт потрапляє:

50 тонн заліза

1 тонна сполук сірки

2,5 тонни міді

"Уламки, що залишаються в землі, згодом окислюються, надходять у навколишнє середовище і включаються до харчових ланцюжків", - наголосив доктор медичних наук.

Крім того, потужні вибухи можуть зруйнувати шар корінних порід, що призводить до проникнення води, органічних речовин і токсинів глибоко в ґрунт.

"Агресивні забруднювачі, потрапляючи у водоносні горизонти, можуть переноситися далеко за межі поля бою", - додав Ковальов.

Величезною проблемою є також і те, що ґрунт не відновлюється навіть через 100 років після закінчення війни.

"Наприклад, і досі на території, де під час Першої світової війни відбувалася Верденська битва з масованими артилерійськими обстрілами, заборонено використання води через високий вміст у ній перхлорату", - розповів експерт.

Виходячи з вищесказаного, забруднення ґрунтів і вод під час війни безпосередньо впливає і на природу, і на якість вирощених продуктів, і на здоров'я людей в цілому.