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Наслідки відчує ЄС. Онколог розповів, як війна в Україні вплине на здоров'я європейців

Україна, Середа 10 липня 2024 14:26
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Наслідки відчує ЄС. Онколог розповів, як війна в Україні вплине на здоров'я європейців Онколог розповів, як війна в Україні вплине на здоров'я європейців (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк, Ірина Сандул

За час повномасштабної війни мільйони українців виїхали за кордон і почали будувати своє життя там. Однак водночас за цим ховаються ризики перенесення канцерогенних бактерій і вірусів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів онколог Олексій Ковальов.

За словами лікаря, онкологічні ризики під час війни в Україні підвищуються також і для країн Європейського союзу

"Масові переміщення населення збільшують ризик поширення вірусів та бактерій, які є потенційними причинами раку. Йдеться про Хелікобактер пілорі (рак шлунка), вірус Епштейна-Барр (рак носоглотки та неходжкінська лімфома), вірус папіломи людини - ВПЛ (рак шийки матки) та вже згадані віруси гепатиту B і С", - каже він.

Олексій додає: якщо в Україні не буде програм вакцинації та ВПЛ-скринінгу, то масова міграція жінок до країн ЄС може підвищити ризик інфікування європейців канцерогенними вірусами.

"Небезпечними є інфекції, які передаються статевим шляхом. Наприклад, після війни у В'єтнамі реєстрували сплеск захворюваності на рак шийки матки більш ніж на 260%. На жаль, така тенденція можлива і в Україні", - зазначає експерт.

Вплив війни на здоров'я українців

"Коли вибухають будинки, азбестовий пил потрапляє в повітря. Він може переноситися на великі відстані - на десятки й навіть сотні кілометрів. Осідає на землі, а потім знову поширюється з повітрям. Концентрація цього канцерогену в повітрі на тлі війни різко збільшилася", - каже онколог.

Олексій наголошує: вдихання азбестового пилу від зруйнованих будівель може істотно вплинути на частоту раку легень в українців.

Ковальов вважає, що війна впливає на здоров'я навіть тоді, коли ще не почалася. Насамперед це проявляється у викидах паливних речовин з військової техніки в атмосферу.

Ще однією проблемою є смог і чадний газ внаслідок пожеж. Крім того, повітря забруднюється газоподібними речовинами та твердими частинками.

Читайте також, чи може війна в Україні призвести до сплеску захворюваності на рак.

Раніше ми розповідали, як війна вплине на якість ґрунтів і води.

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