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Наслідки окупації: в Харківській області досі не ідентифікували 400 тіл

Фото: в Харківській області після деокупації досі не ідентифікували 400 тіл (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Марія Кучерявець

У Харківській області на звільнених територіях продовжується ідентифікація людей, які стали жертвами російської окупації. Ще понад тіл 400 досі не впізнані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Нацполіції.

"На фото - працюють харківські криміналісти поліції. Від початку роботи на очищених від російських окупантів територіях Харківської області їм вдалося ідентифікувати 199 тіл, виявлених у братських могилах, на вулицях, у будинках, стихійних похованнях. Серед них - закатовані, розстріляні українці", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, спеціалісти-криміналісти відбирають зразки ДНК від родичів загиблих і за допомогою мобільних ДНК-лабораторій на місці події проводять дослідження та детальний огляд вилучених біологічних зразків.

"Ці ДНК-лабораторії дозволяють впродовж 105 хвилин виділити ДНК-профіль загиблого та порівняти його з вилученими у родичів зразками...Лише у Харківській області залишаються неідентифікованими ще понад 400 тіл загиблих людей, виявлених на деокупованих територіях", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, нещодавно під Ізюмом ексгумували тіла цивільних, яких росіяни розстріляли під час евакуації.

Також ми писали, що правоохоронці провели чергову ексгумацію загиблих від РФ у Куп'янському районі, де виявили тіла ще чотирьох вбитих.

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