RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Последствия оккупации: в Харьковской области до сих пор не идентифицировали 400 тел

Фото: в Харьковской области после деоккупации до сих пор не идентифицировали 400 тел (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области на освобожденных территориях продолжается идентификация людей, ставших жертвами российской оккупации. Еще более тел 400 до сих пор не опознаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Нацполиции.

"На фото - работают харьковские криминалисты полиции. С начала работы на очищенных от российских кафиров территориях Харьковской области им удалось идентифицировать 199 тел, обнаруженных в братских могилах, на улицах, в домах, стихийных захоронениях. Среди них - замученеые, расстрелянные украинцы", - говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, специалисты-криминалисты отбирают образцы ДНК от родственников погибших и с помощью мобильных ДНК-лабораторий на месте происшествия проводят исследования изъятых биологических образцов.

"Эти ДНК-лаборатории позволяют в течение 105 минут выделить ДНК-профиль погибшего и сравнить его с изъятыми у родственников образцами... Только в Харьковской области остаются неидентифицированными еще более 400 тел погибших людей, обнаруженных на деоккупированных территориях", - сообщили в полиции.

Напомним, недавно под Изюмом эксгумировали гражданские тела, которых россияне расстреляли во время эвакуации.

Также мы писали, что правоохранители провели очередную эксгумацию погибших от РФ в Купянском районе, где обнаружили тела еще четырех убитых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковполицияВойна России против Украины