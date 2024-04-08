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Наслідки обстрілів: обмеження на електроенергію діють у двох областях

Фото: Відключення світла застосовуються в Харківській та Дніпропетровській областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на ранок 8 квітня застосовуються обмеження споживання електроенергії у Харківській області та у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Як зазначили в прес-службі, ворог уночі двічі атакував БПЛА по обладнанню на високовольтній підстанції у Запорізькій області. Є пошкодження обладнання. Вчора через обстріли відключилась високовольтна повітряна лінія у Харківській області, в результаті знеструмилась підстанція, яка живить побутових споживачів Харкова. Усіх заживлено.

Крім того, внаслідок бойових дій одночасно відключились дві високовольтні лінії у Дніпропетровській області.

Також в Дніпропетровській області внаслідок падіння уламків збитої ракети стався вибух на території об’єкта газової інфраструктури. Пошкоджено будівлі. Без постраждалих, повідомили в Міненерго.

Протягом минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області. Сьогодні продовжують застосовуватися обмеження - зранку у Харківській області діють графіки відключень, також є локальне обмеження споживання електроенергії у Криворізькому районі, розповіли в прес-службі.

"В об’єднаній енергосистемі України дефіциту електроенергії немає. Енергосистема України працює стабільно та збалансовано", - йдеться в повідомленні.

Удари по енергетичній інфраструктурі

В останні тижні російська армія відновила удари по енергетичній інфраструктурі.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що росіяни постійно обстрілювали енергетику України протягом зими, проте удар 22 березня став наймасовішим від початку війни.

 

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Росія ракетними ударами за останні кілька тижнів вивела з ладу 6 гігават потужностей енергетики України, зруйнувавши 80% теплової генерації (ТЕЦ та ТЕС).

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Відключеня світлаМіненерго