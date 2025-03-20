Наслідки можуть бути катастрофічними: єврокомісар про торговельну війну США з ЄС

"Ми вважаємо, що така ескалація торговельних суперечок не відповідає інтересам жодної зі сторін - ні європейської економіки, ні самої економіки США", - сказав він у відповідь на питання РБК-Україна про те, наскільки небезпечною може бути глобальна торговельна війна між США та ЄС.

Домбровскіс повідомив, що за оцінками Міжнародного валютного фонду, якщо станеться подібна глобальна економічна фрагментація і торгівля зосередиться в окремих блоках, це може призвести до середньострокового зниження світового ВВП на 7%.

"Це можна порівняти з тим, ніби з карти світу зникли економіки Німеччини та Франції разом узяті. Тобто такий сценарій може мати значний негативний вплив", - сказав він.

Відповідь ЄС

Відповідаючи на питання РБК-Україна про те, наскільки ЄС єдиний у своїй готовності відповісти США на погрози введення величезних мит на європейські товари, Домбровскіс сказав:

"З боку ЄС ми прихильні до багатосторонньої торговельної системи, заснованої на правилах, і працюємо над тим, щоб запобігти ескалації торговельної напруги. Водночас США вже запровадили мита на європейську сталь та алюміній, і ми чітко заявили, що ЄС відповідатиме пропорційно".

За його словами, перший пакет контрзаходів ЄС набуде чинності вже 1 квітня, а наступний пакет готується на середину квітня.

"Це сигнал американській владі: якщо буде подальша ескалація мит проти ЄС, то Євросоюз відповідатиме пропорційно, але твердо", - додав він.